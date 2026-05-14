Un arcipelago pugliese

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Un arcipelago pugliese' è 'Isole Tremiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLE TREMITI

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Perché la soluzione è Isole Tremiti? Le Isole Tremiti sono un arcipelago situato nel Mar Adriatico, di fronte alla costa settentrionale della Puglia. Questo gruppo di isole, composto principalmente da San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa, si distingue per le sue acque cristalline e la ricca biodiversità marina. Le Tremiti sono rinomate per le loro bellezze naturali, le grotte marine e i paesaggi incontaminati, attirando visitatori desiderosi di scoprire un angolo di paradiso nel cuore del Mediterraneo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un arcipelago pugliese". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un arcipelago pugliese nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Isole Tremiti

Se la definizione "Un arcipelago pugliese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un arcipelago pugliese" conferma che la soluzione 'Isole Tremiti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Isole Tremiti

I Imola S Savona O Otranto L Livorno E Empoli T Torino R Roma E Empoli M Milano I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un arcipelago pugliese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Isole Tremiti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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