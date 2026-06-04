Un aeroporto di Tokio
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un aeroporto di Tokio' è 'Narita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un aeroporto di Tokio
- Risposta: NARITA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: NRA
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Narita? NARITA è uno degli scali principali di Tokio, famoso per la sua vasta area e i servizi efficienti. Situato a circa 60 chilometri dalla città, accoglie milioni di passeggeri ogni anno, collegando il Giappone con il resto del mondo e offrendo molte opzioni di trasporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un aeroporto di Tokio: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Un aeroporto di Tokio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Narita. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.