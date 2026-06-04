Un aeroporto di Tokio

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un aeroporto di Tokio' è 'Narita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NARITA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un aeroporto di Tokio
  • Risposta: NARITA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    NRA
  • Inizia con: N
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Narita? NARITA è uno degli scali principali di Tokio, famoso per la sua vasta area e i servizi efficienti. Situato a circa 60 chilometri dalla città, accoglie milioni di passeggeri ogni anno, collegando il Giappone con il resto del mondo e offrendo molte opzioni di trasporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un aeroporto di Tokio: risposta da 6 lettere

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