Un aeroporto di Tokio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un aeroporto di Tokio' è 'Narita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N A R I T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un aeroporto di Tokio

Un aeroporto di Tokio Risposta: NARITA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: N R A

Inizia con: N

N Finisce con: A

Perchè la soluzione è Narita? NARITA è uno degli scali principali di Tokio, famoso per la sua vasta area e i servizi efficienti. Situato a circa 60 chilometri dalla città, accoglie milioni di passeggeri ogni anno, collegando il Giappone con il resto del mondo e offrendo molte opzioni di trasporto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un aeroporto di Tokio: risposta da 6 lettere

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