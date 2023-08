Lo sportello d informazioni in un aeroporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sportello d informazioni in un aeroporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DESK

Significato/Curiosita : Lo sportello d informazioni in un aeroporto

L'aeroporto di ancona-falconara (iata: aoi, icao: lipy), ufficialmente aeroporto internazionale di ancona, chiamato anche aeroporto delle marche, è un aeroporto... Guida sull'uso delle fonti. in informatica e organizzazione aziendale l'help desk (termine mutuato dalla lingua inglese che letteralmente significa scrivania... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

