La Soluzione ♚ I militi all aeroporto

La definizione e la soluzione di: I militi all aeroporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I militi all aeroporto: Termine dei lavori durati 21 mesi, fu inaugurato l'aeroporto di roma-fiumicino, il primo aeroporto italiano per numero di passeggeri. dal 1972 costituì... Curiosità su: Termine dei lavori durati 21 mesi, fu inaugurato l'aeroporto di roma-fiumicino, il primo aeroporto italiano per numero di passeggeri. dal 1972 costituì... L'aviere è un grado militare delle forze armate; precisamente nell'aeronautica militare. Italiano Nome proprio Aviero m nome proprio di persona maschile Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Altre risposte : avieri; militi; aeroporto;