Un teatro di Roma

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un teatro di Roma' è 'Sistina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I S T I N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un teatro di Roma

Un teatro di Roma Risposta: SISTINA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S T I A

Inizia con: S

S Finisce con: A

Perchè la soluzione è Sistina? La Sistina è un teatro storico di Roma, noto per la sua architettura elegante e la posizione centrale. Spesso ospita spettacoli di musica e teatro, attirando visitatori da tutto il mondo. La sua atmosfera unica rende ogni evento un’esperienza speciale nel cuore della città. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un teatro di Roma: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Un teatro di Roma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sistina. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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