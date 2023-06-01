La Ghione del teatro

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La Ghione del teatro' è 'Ileana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILEANA

Vuoi approfondire la risposta Ileana? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Ghione del teatro
  • Risposta: ILEANA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: I_____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Ileana'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La Ghione del teatro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ileana

La definizione "La Ghione del teatro" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ileana'.

Le 6 lettere della soluzione

I Imola
L Livorno
E Empoli
A Ancona
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Ileana' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La Ghione del teatro". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.