Stanca il barcaiolo

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stanca il barcaiolo' è 'Remata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

REMATA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Stanca il barcaiolo
  • Risposta: REMATA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RMA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Remata? Il barcaiolo si impegna con costanza, affrontando le acque calme e agitate, mantenendo sempre il ritmo. La sua fatica si manifesta nella ripetizione di un movimento che, seppur semplice, richiede concentrazione e resistenza. La sua attività si può descrivere come una remata continua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stanca il barcaiolo: risposta da 6 lettere

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