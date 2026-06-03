Stanca il barcaiolo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stanca il barcaiolo' è 'Remata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E M A T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Stanca il barcaiolo

Stanca il barcaiolo Risposta: REMATA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R M A

Inizia con: R

R Finisce con: A

Perchè la soluzione è Remata? Il barcaiolo si impegna con costanza, affrontando le acque calme e agitate, mantenendo sempre il ritmo. La sua fatica si manifesta nella ripetizione di un movimento che, seppur semplice, richiede concentrazione e resistenza. La sua attività si può descrivere come una remata continua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stanca il barcaiolo: risposta da 6 lettere

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