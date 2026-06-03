Stanca il barcaiolo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Stanca il barcaiolo' è 'Remata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Stanca il barcaiolo
- Risposta: REMATA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RMA
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Remata? Il barcaiolo si impegna con costanza, affrontando le acque calme e agitate, mantenendo sempre il ritmo. La sua fatica si manifesta nella ripetizione di un movimento che, seppur semplice, richiede concentrazione e resistenza. La sua attività si può descrivere come una remata continua. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Stanca il barcaiolo: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Stanca il barcaiolo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Remata. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.