Sono necessari al barcaiolo
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono necessari al barcaiolo' è 'Remi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REMI
La risposta Remi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Remi? I remi sono attrezzi fondamentali per il barcaiolo, poiché consentono di muovere e controllare la barca sull'acqua. Utilizzati per spostarsi e mantenere la direzione desiderata, sono strumenti essenziali durante le operazioni di navigazione, soprattutto in assenza di motori. La loro forma e lunghezza sono studiate per facilitare la presa e la forza durante la remata. La loro presenza garantisce la capacità di muoversi con precisione e sicurezza, rendendo i remi indispensabili per chi lavora o si diletta in attività nautiche.
Sono necessari al barcaiolo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Remi
Questa pagina è dedicata alla definizione "Sono necessari al barcaiolo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Remi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono necessari al barcaiolo
- Risposta: REMI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: R___
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Remi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono necessari al barcaiolo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Con necessari: Superflui non necessari
Con barcaiolo: Li usa il barcaiolo