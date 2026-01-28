Li usa il barcaiolo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li usa il barcaiolo' è 'Remi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li usa il barcaiolo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li usa il barcaiolo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Remi? I remi sono strumenti che il barcaiolo utilizza per muovere e dirigere la barca sull'acqua, sfruttando la forza per avanzare o cambiare direzione. Sono fondamentali per la navigazione manuale, permettendo di controllare il movimento senza motori o altri mezzi. La loro funzione richiede abilità e forza, rendendo il rematore parte integrante dell'equipaggio di un'imbarcazione tradizionale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Li usa il barcaiolo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li usa il barcaiolo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Remi:

R Roma E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li usa il barcaiolo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

