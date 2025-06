La lana della capra d Angora nei cruciverba: la soluzione è Mohair

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La lana della capra d Angora' è 'Mohair'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MOHAIR

Curiosità e Significato di Mohair

Perché la soluzione è Mohair? Il mohair è una fibra pregiata ottenuta dalla lana della capra d'Angora, nota per la sua morbidezza, lucentezza e resistenza. Utilizzata in tessuti di alta qualità, è apprezzata per abiti eleganti, coperte e accessori di lusso. Questa fibra naturale rappresenta un simbolo di raffinatezza e tradizione nel mondo della moda e dell’artigianato, rendendo ogni capo unico e sofisticato.

Come si scrive la soluzione Mohair

Se ti sei imbattuto nella definizione "La lana della capra d Angora", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

O Otranto

H Hotel

A Ancona

I Imola

R Roma

