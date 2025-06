Se ne vanno a dormire sopra i caloriferi nei cruciverba: la soluzione è Gatti

GATTI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Gatti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Gatti.

Perché la soluzione è Gatti? Il termine gatti indica quei felini domestici amati per la loro indipendenza e dolcezza. Spesso si dice che se ne vanno a dormire sopra i caloriferi perché adorano trovare punti caldi per riposarsi, sfruttando il calore della casa. Sono animali affettuosi e curiosi, capaci di adattarsi facilmente all’ambiente domestico, regalando compagnia e allegria.

