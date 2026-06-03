La sede da cui dipendono le filiali
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La sede da cui dipendono le filiali' è 'Centrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La sede da cui dipendono le filiali
- Risposta: CENTRALE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTAE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Centrale? La centrale è il cuore che coordina tutte le filiali di un'azienda, assicurando che funzionino in modo armonioso. Da questa sede centrale si gestiscono le decisioni importanti e si mantiene il controllo sull'intera rete, garantendo coerenza e efficienza in ogni punto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La sede da cui dipendono le filiali: risposta da 8 lettere
Se la definizione "La sede da cui dipendono le filiali" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Centrale. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.