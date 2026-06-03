La sede da cui dipendono le filiali

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La sede da cui dipendono le filiali' è 'Centrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CENTRALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La sede da cui dipendono le filiali
  • Risposta: CENTRALE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTAE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Centrale? La centrale è il cuore che coordina tutte le filiali di un'azienda, assicurando che funzionino in modo armonioso. Da questa sede centrale si gestiscono le decisioni importanti e si mantiene il controllo sull'intera rete, garantendo coerenza e efficienza in ogni punto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La sede da cui dipendono le filiali: risposta da 8 lettere

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