La città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e Tesla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Silicon Valley in cui hanno sede HP e Tesla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PALO ALTO

Significato/Curiosita : La citta della silicon valley in cui hanno sede hp e tesla

Settentrionale della silicon valley, ospita sezioni dell'università di stanford e i quartieri generali di molte compagnie tecnologiche come la hp o tesla. sono... Stai cercando altri significati, vedi palo alto (disambigua). palo alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200 abitanti degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

