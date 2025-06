Distribuisce corrente elettrica nei cruciverba: la soluzione è Centrale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Distribuisce corrente elettrica' è 'Centrale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENTRALE

Curiosità e Significato di Centrale

Approfondisci la parola di 8 lettere Centrale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Centrale? Una centrale è un impianto che produce energia elettrica, trasformando diverse fonti come carbone, gas, acqua o vento in corrente utilizzabile nelle nostre case e aziende. È il cuore della rete energetica, fondamentale per alimentare le nostre attività quotidiane e i dispositivi che usiamo ogni giorno. In sostanza, una centrale distribuisce energia elettrica, rendendo possibile la vita moderna.

Come si scrive la soluzione Centrale

La definizione "Distribuisce corrente elettrica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E Z Z A H U G L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUNGHEZZA" LUNGHEZZA

