Dipendono dal fumo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dipendono dal fumo' è 'Tabagisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TABAGISTI

Perché la soluzione è Tabagisti? I tabagisti sono persone che dipendono dal fumo, un’abitudine che può determinare effetti dannosi sulla salute. Questa dipendenza si manifesta attraverso il desiderio continuo di fumare e la difficoltà nel smettere, anche di fronte a rischi evidenti. Il consumo di sigarette crea una dipendenza fisica e psicologica che influenza il comportamento quotidiano di chi ne soffre. La presenza di questa dipendenza rende complesso il percorso di cessazione, sottolineando l'importanza di interventi mirati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dipendono dal fumo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Dipendono dal fumo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tabagisti

Se la definizione "Dipendono dal fumo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dipendono dal fumo" conferma che la soluzione 'Tabagisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tabagisti

T Torino A Ancona B Bologna A Ancona G Genova I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dipendono dal fumo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tabagisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Coloro che hanno il vizio della sigarettaAspro e pungente come il fumo di legnaUn festoso corteo di luci e di fumoUn anello di fumoUna leggera traccia di fumoSoffocante come il fumo