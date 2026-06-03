Riprendere le normali condizioni dopo un malore

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Riprendere le normali condizioni dopo un malore' è 'Riaversi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I A V E R S I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Riprendere le normali condizioni dopo un malore

Riprendere le normali condizioni dopo un malore Risposta: RIAVERSI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R V R I

Inizia con: R

R Finisce con: I

Perchè la soluzione è Riaversi? Quando si supera un malore, si può dire che si sta riaversi. È quel momento in cui il corpo ritorna alle sue funzioni abituali, lasciando alle spalle l'episodio di disagio. La sensazione di recupero porta sollievo e la sicurezza di essere di nuovo bene. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Riprendere le normali condizioni dopo un malore: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Riprendere le normali condizioni dopo un malore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Riaversi. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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