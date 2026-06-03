Riprendere le normali condizioni dopo un malore
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Riprendere le normali condizioni dopo un malore' è 'Riaversi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Riprendere le normali condizioni dopo un malore
- Risposta: RIAVERSI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RVRI
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Riaversi? Quando si supera un malore, si può dire che si sta riaversi. È quel momento in cui il corpo ritorna alle sue funzioni abituali, lasciando alle spalle l'episodio di disagio. La sensazione di recupero porta sollievo e la sicurezza di essere di nuovo bene. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Riprendere le normali condizioni dopo un malore: risposta da 8 lettere
Quando la definizione "Riprendere le normali condizioni dopo un malore" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Riaversi. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.