Si possono aprire in banca oppure alla posta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si possono aprire in banca oppure alla posta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : CONTI CORRENTI

Significato/Curiosita : Si possono aprire in banca oppure alla posta

Outlook express) un parametro di posta in arrivo/posta in uscita (es. pops.[provider].it e smtps.[provider].it) oppure scegliendo una porta predefinita... Conto corrente, ad es. a canone o con pagamento delle operazioni. sono sempre più diffusi i cosiddetti conti internet, ossia i conti correnti a canone... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

