La Soluzione ♚ È vicino al lavello in cucina La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SCOLAPIATTI

Curiosità su E vicino al lavello in cucina: Lo scolapiatti è uno strumento di cucina che viene usato per permettere ai piatti di scolare dopo essere stati lavati. È considerato tra gli strumenti più importanti della batteria da cucina. In genere viene utilizzato anche per le altre stoviglie (bicchieri, tazze, caraffe, pentolame. ). Storia Gli scolapiatti nelle case contadine erano armature in legno fabbricate o dal falegname locale o dagli occupanti stessi dell'abitazione.

