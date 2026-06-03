Provocano il batticuore
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Provocano il batticuore' è 'Emozioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Provocano il batticuore
- Risposta: EMOZIONI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: EZOI
- Inizia con: E
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Emozioni? Le emozioni sono sensazioni intense che si fanno sentire nel cuore, facendoci provare gioia, paura o sorpresa. Quando ci colpiscono profondamente, possono farci battere il cuore più forte, creando un senso di coinvolgimento e di vita che non si può ignorare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Provocano il batticuore: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Provocano il batticuore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Emozioni. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.