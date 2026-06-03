Provocano il batticuore

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Provocano il batticuore' è 'Emozioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

E M O Z I O N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Provocano il batticuore

Provocano il batticuore Risposta: EMOZIONI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: E Z O I

Inizia con: E

E Finisce con: I

Perchè la soluzione è Emozioni? Le emozioni sono sensazioni intense che si fanno sentire nel cuore, facendoci provare gioia, paura o sorpresa. Quando ci colpiscono profondamente, possono farci battere il cuore più forte, creando un senso di coinvolgimento e di vita che non si può ignorare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Provocano il batticuore: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Provocano il batticuore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Emozioni. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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