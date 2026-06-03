Provocano il batticuore

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Provocano il batticuore' è 'Emozioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

EMOZIONI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Provocano il batticuore
  • Risposta: EMOZIONI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    EZOI
  • Inizia con: E
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Emozioni? Le emozioni sono sensazioni intense che si fanno sentire nel cuore, facendoci provare gioia, paura o sorpresa. Quando ci colpiscono profondamente, possono farci battere il cuore più forte, creando un senso di coinvolgimento e di vita che non si può ignorare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Provocano il batticuore: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Provocano il batticuore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Emozioni. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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