Li provocano i febbroni

: Si tratta di un giudizio errato della realtà che non viene corretto né dalla critica né dall'esperienza, in quanto le decisioni e i comportamenti che vengono adottati servono ad autoconfermare tale modello di pensiero. Delirio (convincimento errato incorreggibile) è un termine con il quale, in psichiatria e psicologia clinica, ci si riferisce a un disturbo del contenuto del pensiero, che può essere presente in varie malattie psichiche, ad esempio nella schizofrenia, negli episodi depressivi o maniacali con sintomi psicotici, nel disturbo delirante cronico (o paranoia).

Italiano: Sostantivo, forma flessa: deliri m . plurale di delirio. Voce verbale: deliri . seconda persona singolare dell'indicativo presente di delirare. prima persona singolare del congiuntivo presente di delirare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di delirare. terza persona singolare del congiuntivo presente di delirare. terza persona singolare dell'imperativo di delirare. Sillabazione: de | lì | ri.