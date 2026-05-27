Provocano il mal di mare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Provocano il mal di mare' è 'Onde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ONDE

Perchè la soluzione è Onde? Le onde in mare agitano le acque e spesso provocano il mal di mare. Quando il movimento è intenso, il nostro stomaco può sentirsi disturbato, portando a nausea e disagio. È un fenomeno comune che colpisce chi naviga o si trova su imbarcazioni in mare agitato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Provocano il mal di mare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Onde

La soluzione associata alla definizione "Provocano il mal di mare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Onde'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Provocano il mal di mare

Provocano il mal di mare Risposta: ONDE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: O___

O___ Inizia con: O

O Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

O Otranto N Napoli D Domodossola E Empoli

La soluzione 'Onde' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Provocano il mal di mare". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.