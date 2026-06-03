I pedigree con tutti gli antenati

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'I pedigree con tutti gli antenati' è 'Alberi Genealogici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A L B E R I G E N E A L O G I C I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I pedigree con tutti gli antenati

I pedigree con tutti gli antenati Risposta: ALBERIGENEALOGICI

Lunghezza: 17 lettere

17 lettere Schema parole: 6-11

6-11 Vocali: 9

9 Consonanti: 8

8 Parole: 2

2 Difficoltà: difficile

difficile Schema utile: A R I G E L G I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Alberi Genealogici? Gli alberi genealogici mostrano le radici di una famiglia, illustrando tutti gli antenati di una persona. Sono strumenti utili per scoprire le origini e tracciare le linee di discendenza, creando un quadro chiaro e dettagliato delle proprie origini familiari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I pedigree con tutti gli antenati: risposta da 17 lettere

In presenza della definizione "I pedigree con tutti gli antenati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Alberi Genealogici. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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