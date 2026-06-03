I pedigree con tutti gli antenati

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'I pedigree con tutti gli antenati' è 'Alberi Genealogici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALBERIGENEALOGICI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I pedigree con tutti gli antenati
  • Risposta: ALBERIGENEALOGICI
  • Lunghezza: 17 lettere
  • Schema parole: 6-11
  • Vocali: 9
  • Consonanti: 8
  • Parole: 2
  • Difficoltà: difficile
  • Schema utile:
    ARIGELGI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Alberi Genealogici? Gli alberi genealogici mostrano le radici di una famiglia, illustrando tutti gli antenati di una persona. Sono strumenti utili per scoprire le origini e tracciare le linee di discendenza, creando un quadro chiaro e dettagliato delle proprie origini familiari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I pedigree con tutti gli antenati: risposta da 17 lettere

In presenza della definizione "I pedigree con tutti gli antenati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Alberi Genealogici. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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