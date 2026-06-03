I pedigree con tutti gli antenati
La soluzione di 17 lettere per la definizione 'I pedigree con tutti gli antenati' è 'Alberi Genealogici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I pedigree con tutti gli antenati
- Risposta: ALBERIGENEALOGICI
- Lunghezza: 17 lettere
- Schema parole: 6-11
- Vocali: 9
- Consonanti: 8
- Parole: 2
- Difficoltà: difficile
- Schema utile: ARIGELGI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Alberi Genealogici? Gli alberi genealogici mostrano le radici di una famiglia, illustrando tutti gli antenati di una persona. Sono strumenti utili per scoprire le origini e tracciare le linee di discendenza, creando un quadro chiaro e dettagliato delle proprie origini familiari. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I pedigree con tutti gli antenati: risposta da 17 lettere
In presenza della definizione "I pedigree con tutti gli antenati", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Alberi Genealogici. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.