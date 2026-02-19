Può sostituire il Presidente del Consiglio
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Può sostituire il Presidente del Consiglio' è 'Vicepremier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VICEPREMIER
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può sostituire il Presidente del Consiglio" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può sostituire il Presidente del Consiglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Perché la soluzione è Vicepremier? Il ruolo di vicepremier è fondamentale in un governo, poiché può assumere temporaneamente le funzioni del capo del governo in assenza del presidente del consiglio. Questa figura garantisce continuità e stabilità politica, intervenendo nelle decisioni più delicate quando necessario. Spesso, si tratta di un esponente di rilievo del partito di maggioranza o di una coalizione, incaricato di coordinare le attività ministeriali e di rappresentare il governo in occasioni ufficiali. La presenza di un vicepremier rafforza l’efficacia dell’esecutivo, mantenendo il funzionamento del sistema politico.
Può sostituire il Presidente del Consiglio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Vicepremier
In presenza della definizione "Può sostituire il Presidente del Consiglio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può sostituire il Presidente del Consiglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Vicepremier:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può sostituire il Presidente del Consiglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Palazzo sede del Presidente del ConsiglioA volte lo ottiene il presidente del Consiglio dimissionarioLo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governoPuò sostituire lo zuccheroPuò sostituire circa
I R I D I