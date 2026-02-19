Può sostituire il Presidente del Consiglio

Home / Soluzioni Cruciverba / Può sostituire il Presidente del Consiglio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Può sostituire il Presidente del Consiglio' è 'Vicepremier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VICEPREMIER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Può sostituire il Presidente del Consiglio" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può sostituire il Presidente del Consiglio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Vicepremier? Il ruolo di vicepremier è fondamentale in un governo, poiché può assumere temporaneamente le funzioni del capo del governo in assenza del presidente del consiglio. Questa figura garantisce continuità e stabilità politica, intervenendo nelle decisioni più delicate quando necessario. Spesso, si tratta di un esponente di rilievo del partito di maggioranza o di una coalizione, incaricato di coordinare le attività ministeriali e di rappresentare il governo in occasioni ufficiali. La presenza di un vicepremier rafforza l’efficacia dell’esecutivo, mantenendo il funzionamento del sistema politico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Può sostituire il Presidente del Consiglio nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Vicepremier

In presenza della definizione "Può sostituire il Presidente del Consiglio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può sostituire il Presidente del Consiglio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Vicepremier:

V Venezia I Imola C Como E Empoli P Padova R Roma E Empoli M Milano I Imola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può sostituire il Presidente del Consiglio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Palazzo sede del Presidente del ConsiglioA volte lo ottiene il presidente del Consiglio dimissionarioLo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governoPuò sostituire lo zuccheroPuò sostituire circa