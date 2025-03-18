Un colino per liquidi

SOLUZIONE: FILTRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un colino per liquidi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un colino per liquidi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Filtro? Un oggetto utilizzato in cucina o in laboratorio per separare i solidi dai liquidi o per eliminare impurità da un fluido. È composto da una rete o un setaccio che permette al liquido di passare mentre trattiene le particelle più grandi. Questo strumento è molto utile per filtrare il caffè, l'acqua o altre sostanze, garantendo una maggiore purezza. La sua funzione principale è facilitare il passaggio di fluidi trattenendo ciò che si desidera eliminare.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un colino per liquidi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un colino per liquidi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Filtro:

F Firenze I Imola L Livorno T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un colino per liquidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

