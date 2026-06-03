Gruppetti di tre individui

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gruppetti di tre individui' è 'Terzetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TERZETTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gruppetti di tre individui
  • Risposta: TERZETTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TZTI
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Terzetti? I terzetti sono gruppetti di tre persone che condividono momenti e idee. Spesso si formano spontaneamente tra amici o compagni di scuola, creando un legame speciale. Questi piccoli gruppi favoriscono conversazioni intime e scambi di opinioni tra i loro membri. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gruppetti di tre individui: risposta da 8 lettere

Quando la definizione "Gruppetti di tre individui" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Terzetti. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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