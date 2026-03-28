Poco più di 999 individui

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Poco più di 999 individui' è 'Migliaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MIGLIAIO

Perché la soluzione è Migliaio? Un migliaio rappresenta una quantità di circa mille unità, spesso usata per indicare un numero approssimativo di persone o cose. Quando si parla di poco più di 999 individui, si fa riferimento a una cifra che supera di poco i mille, mantenendo comunque una quantità vicina a questa soglia. Questa espressione permette di descrivere gruppi numerosi senza essere troppo precisi, sottolineando comunque una presenza significativa. La parola migliaio viene utilizzata comunemente in vari contesti per indicare una quantità consistente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Poco più di 999 individui". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Poco più di 999 individui nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Migliaio

In presenza della definizione "Poco più di 999 individui", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Poco più di 999 individui" conferma che la soluzione 'Migliaio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Migliaio

M Milano I Imola G Genova L Livorno I Imola A Ancona I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Poco più di 999 individui" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Migliaio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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