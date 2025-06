Tra i duetti e i quartetti nei cruciverba: la soluzione è Terzetti

TERZETTI

La parola Terzetti è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Terzetti.

Perché la soluzione è Terzetti? I terzetti sono composizioni musicali o poetiche che coinvolgono tre voci o parti. Nella musica, rappresentano un insieme di tre strumenti o voci che si combinano armonicamente, mentre nella poesia sono strofe di tre versi. Il termine suggerisce equilibrio e collaborazione tra tre elementi, rendendo il tutto più ricco e interessante. Un esempio di versatilità e bellezza nelle arti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Duetti più unoStrumento da quartettiComprende quartetti d archi e sinfonie

T Torino

E Empoli

R Roma

Z Zara

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

