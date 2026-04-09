Loschi individui da evitare

Home / Soluzioni Cruciverba / Loschi individui da evitare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Loschi individui da evitare' è 'Tipacci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TIPACCI

Perché la soluzione è Tipacci? I TIPACCI sono persone di carattere ambiguo e spesso poco affidabili, conosciute per comportamenti poco trasparenti e pericolosi. La loro presenza può rappresentare un rischio per chi si trova a contatto con loro, poiché tendono a manipolare le situazioni a proprio vantaggio senza considerare gli altri. La loro reputazione è spesso negativa, e sono considerati individui da tenere alla larga per evitare problemi o infiltrazioni indesiderate. La prudenza è d’obbligo quando si incrociano persone del genere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Loschi individui da evitare". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Loschi individui da evitare nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tipacci

In presenza della definizione "Loschi individui da evitare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Loschi individui da evitare" conferma che la soluzione 'Tipacci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tipacci

T Torino I Imola P Padova A Ancona C Como C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Loschi individui da evitare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tipacci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Persone loscheIndividui da cui guardarsiLoschi figuriIndividui poco raccomandabili spesso loschiEvitare di nutrirsiSpregevoli individui che riferiscono fatti segretiUn prodotto in grado di sanificare gli ambienti e evitare il contagioUn argomento che si deve evitare