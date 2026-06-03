Gli artisti come Arp e Tzara
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gli artisti come Arp e Tzara' è 'Dadaisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Gli artisti come Arp e Tzara
- Risposta: DADAISTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: DASI
- Inizia con: D
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Dadaisti? Gli artisti come Arp e Tzara sono spesso associati ai DADAISTI, un gruppo che ha rivoluzionato il modo di esprimersi. La loro creatività si esprimeva attraverso opere che sfidavano le convenzioni, portando l'arte verso nuove strade e stimolando l'immaginazione di chi le osservava. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gli artisti come Arp e Tzara: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Gli artisti come Arp e Tzara", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Dadaisti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.