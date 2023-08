Gli artisti come Picabia e Tzara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli artisti come Picabia e Tzara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DADAISTI

Significato/Curiosità : Gli artisti come Picabia e Tzara

I "dadaisti" sono artisti che appartengono al movimento artistico e culturale noto come Dadaismo. Nato durante la Prima Guerra Mondiale, il Dadaismo sfidava le convenzioni artistiche e sociali attraverso l'irriverenza, l'assurdità e il rifiuto dei valori tradizionali. Francis Picabia e Tristan Tzara sono figure chiave di questo movimento. Picabia sperimentò stili diversi, dall'Impressionismo all'astrattismo, mentre Tzara fu uno dei fondatori di Dada e promosse la poesia fonetica. Il Dadaismo si basava sull'anticonformismo, la provocazione e l'uso di mezzi artistici alternativi per esprimere l'angoscia e il disorientamento dell'epoca, lasciando un'impronta significativa sulla storia dell'arte moderna.

