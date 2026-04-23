Giorgio : nel 500 scrisse biografie di grandi artisti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giorgio : nel 500 scrisse biografie di grandi artisti' è 'Vasari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VASARI

Perché la soluzione è Vasari? Giorgio Vasari è noto per aver scritto nel XVI secolo le prime biografie di grandi artisti, contribuendo a creare una storia dell’arte riconoscibile ancora oggi. La sua opera più celebre,

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giorgio : nel 500 scrisse biografie di grandi artisti". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Giorgio : nel 500 scrisse biografie di grandi artisti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Vasari

Per risolvere la definizione "Giorgio : nel 500 scrisse biografie di grandi artisti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giorgio : nel 500 scrisse biografie di grandi artisti" conferma che la soluzione 'Vasari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Vasari

V Venezia A Ancona S Savona A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giorgio : nel 500 scrisse biografie di grandi artisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vasari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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