La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La corrente di Tzara... in breve' è 'Dada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DADA

Curiosità e Significato di Dada

Perché la soluzione è Dada? La corrente di Tzara, nota come Dada, è un movimento artistico e culturale nato nel 1916 a Zurigo. Esso sfidava le convenzioni tradizionali, promuovendo l'assurdo, il casuale e la ribellione contro le norme estetiche e sociali del tempo. Un modo provocatorio di esprimersi che cercava di sconvolgere e rinnovare il mondo dell'arte, lasciando un segno indelebile nella storia.

Come si scrive la soluzione Dada

Hai trovato la definizione "La corrente di Tzara... in breve" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

