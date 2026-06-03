Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici' è 'Strali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici
- Risposta: STRALI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SRI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Strali? Gli strali sono frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici, spesso usate per colpire con precisione e ferocia. Sono attacchi verbali che lasciano il segno, esprimendo disapprovazione o disappunto in modo diretto e senza mezzi termini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici: risposta da 6 lettere
Se la definizione "Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Strali. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.