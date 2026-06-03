Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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STRALI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici
  • Risposta: STRALI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SRI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Strali? Gli strali sono frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici, spesso usate per colpire con precisione e ferocia. Sono attacchi verbali che lasciano il segno, esprimendo disapprovazione o disappunto in modo diretto e senza mezzi termini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici: risposta da 6 lettere

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