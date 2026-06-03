Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici' è 'Strali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T R A L I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici

Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici Risposta: STRALI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S R I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Strali? Gli strali sono frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici, spesso usate per colpire con precisione e ferocia. Sono attacchi verbali che lasciano il segno, esprimendo disapprovazione o disappunto in modo diretto e senza mezzi termini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici: risposta da 6 lettere

Se la definizione "Le frecce lanciate dai critici più pungenti e polemici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Strali. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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