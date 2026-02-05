Le palle incatenate lanciate dai gauchos argentini

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le palle incatenate lanciate dai gauchos argentini' è 'Bolas'.

SOLUZIONE: BOLAS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le palle incatenate lanciate dai gauchos argentini" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le palle incatenate lanciate dai gauchos argentini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Bolas? Le bolas sono strumenti tradizionali usati dai gauchos argentini, composte da due o più sfere collegate da una corda. Vengono lanciate per catturare o immobilizzare il bestiame, sfruttando la loro capacità di avvolgersi intorno alle gambe degli animali. Questo strumento rappresenta un elemento importante della cultura e delle tecniche di lavoro rurale in Argentina, simbolo di abilità e tradizione del popolo gaucho.

Le palle incatenate lanciate dai gauchos argentini nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Bolas

Per risolvere la definizione "Le palle incatenate lanciate dai gauchos argentini", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le palle incatenate lanciate dai gauchos argentini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Bolas:

B Bologna O Otranto L Livorno A Ancona S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le palle incatenate lanciate dai gauchos argentini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

