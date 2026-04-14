Isola del Canada e cane da soccorso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Isola del Canada e cane da soccorso' è 'Terranova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERRANOVA

Perché la soluzione è Terranova? Il Terranova è una grande isola del Canada situata nell'Oceano Atlantico, nota per le sue vaste foreste, le scogliere e le acque profonde che attraggono molti turisti. Questo luogo ha un ruolo importante anche nella storia marittima della regione. La parola Terranova è associata a un cane da soccorso di grande taglia, noto per la sua forza, intelligenza e capacità di salvare vite in mare. La connessione tra il nome dell'isola e il cane deriva dalla tradizione di usare questi cani nelle operazioni di salvataggio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Isola del Canada e cane da soccorso". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Isola del Canada e cane da soccorso nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Terranova

Questa pagina è dedicata alla definizione "Isola del Canada e cane da soccorso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Isola del Canada e cane da soccorso" conferma che la soluzione 'Terranova' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Terranova

T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona N Napoli O Otranto V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Isola del Canada e cane da soccorso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Terranova' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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