La Soluzione ♚ Le cascate a cavallo tra gli Stati Uniti e il Canada La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NIAGARA

Curiosità su Le cascate a cavallo tra gli stati uniti e il canada: Non si tratta di cascate particolarmente alte (solo 52 m di salto) e la loro fama è certamente legata alla spettacolarità dello scenario, dovuto al loro vasto fronte d'acqua e all'imponente portata, indicata erroneamente da alcuni in 200000 m³ al minuto - il dato riguarda infatti l'intero fiume Niagara e non il salto d'acqua, in quanto parte del flusso viene intercettato dalla centrale elettrica -, ma più realisticamente stimabile in oltre 168000 m³ al minuto nel regime di piena e circa 110000 m³ come media. Le cascate del Niagara (in inglese Niagara Falls, in francese chutes du Niagara), situate nel Nord-est dell'America settentrionale, tra gli USA e il Canada, sono per la loro vastità tra i più famosi salti d'acqua del mondo.

