Creò il Conte di Montecristo

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Creò il Conte di Montecristo' è 'Dumas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DUMAS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Creò il Conte di Montecristo
  • Risposta: DUMAS
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    DMS
  • Inizia con: D
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Dumas? Il Conte di Montecristo nasce dalla fantasia di Dumas, che inventò un personaggio complesso e affascinante. Questa figura si distingue per il suo ingegno e la capacità di pianificare vendette, diventando un simbolo di giustizia e inganno in un'avventura ricca di colpi di scena. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Creò il Conte di Montecristo: risposta da 5 lettere

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