Creò il Conte di Montecristo
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Creò il Conte di Montecristo' è 'Dumas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Creò il Conte di Montecristo
- Risposta: DUMAS
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: DMS
- Inizia con: D
- Finisce con: S
Perchè la soluzione è Dumas? Il Conte di Montecristo nasce dalla fantasia di Dumas, che inventò un personaggio complesso e affascinante. Questa figura si distingue per il suo ingegno e la capacità di pianificare vendette, diventando un simbolo di giustizia e inganno in un'avventura ricca di colpi di scena. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Creò il Conte di Montecristo: risposta da 5 lettere
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