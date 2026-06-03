Creò il Conte di Montecristo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Creò il Conte di Montecristo' è 'Dumas'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

D U M A S

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Creò il Conte di Montecristo

Creò il Conte di Montecristo Risposta: DUMAS

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: D M S

Inizia con: D

D Finisce con: S

Perchè la soluzione è Dumas? Il Conte di Montecristo nasce dalla fantasia di Dumas, che inventò un personaggio complesso e affascinante. Questa figura si distingue per il suo ingegno e la capacità di pianificare vendette, diventando un simbolo di giustizia e inganno in un'avventura ricca di colpi di scena. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Creò il Conte di Montecristo: risposta da 5 lettere

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