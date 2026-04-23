L abate compagno di prigione del Conte di Montecristo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L abate compagno di prigione del Conte di Montecristo' è 'Faria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARIA

Perché la soluzione è Faria? Faria è il nome dell'abate che accompagna il protagonista nel romanzo di Dumas, condividendo con lui momenti di introspezione e speranza durante il periodo di prigionia. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento e di conoscenza, offrendo al giovane Edmond un bagaglio di saggezza e strategie per affrontare le sfide future. La figura di Faria si collega strettamente alla sua funzione di guida e mentore, contribuendo a plasmare il percorso del personaggio principale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L abate compagno di prigione del Conte di Montecristo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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L abate compagno di prigione del Conte di Montecristo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Faria

In presenza della definizione "L abate compagno di prigione del Conte di Montecristo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L abate compagno di prigione del Conte di Montecristo" conferma che la soluzione 'Faria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Faria

F Firenze A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L abate compagno di prigione del Conte di Montecristo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Faria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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