Così sono detti i prodotti copie identiche di altri
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così sono detti i prodotti copie identiche di altri' è 'Cloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Così sono detti i prodotti copie identiche di altri
- Risposta: CLONI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: COI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Cloni? I cloni sono copie perfette di un originale, identici in ogni dettaglio. Spesso suscitano curiosità e domande sulla loro creazione e utilizzo. Questi duplicati possono essere usati in vari settori, dall’arte alla scienza, mantenendo sempre una fedeltà totale all’originale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Così sono detti i prodotti copie identiche di altri: risposta da 5 lettere
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