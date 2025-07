Copie biologiche nei cruciverba: la soluzione è Cloni

Home / Soluzioni Cruciverba / Copie biologiche

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Copie biologiche' è 'Cloni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLONI

Curiosità e Significato di Cloni

Vuoi sapere di più su Cloni? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Cloni.

Perché la soluzione è Cloni? Le copie biologiche sono copie esatte di un organismo, create attraverso processi come il clonaggio. La parola chiave è cloni, ovvero organismi geneticamente identici all'originale. Questa tecnica, ancora in fase sperimentale, apre nuove possibilità nella medicina e nell'agricoltura, ma solleva anche dibattiti etici importanti. Una sfida affascinante tra innovazione e responsabilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Copie biologiche identicheLe copie biologiche identicheCopie identicheVendono solo copieUna notizia che fa vendere più copie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cloni

Non riesci a risolvere la definizione "Copie biologiche"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

L Livorno

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C I P I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIPICO" TIPICO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.