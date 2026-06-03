Compagnia che vende voli
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Compagnia che vende voli' è 'Aerolinea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Compagnia che vende voli
- Risposta: AEROLINEA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 6
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AONA
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Aerolinea? Un'azienda che organizza e vende viaggi in aereo, offrendo diverse destinazioni e servizi a bordo. Questa realtà permette ai passeggeri di spostarsi rapidamente tra città e paesi, rendendo i viaggi più comodi e accessibili a molte persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Compagnia che vende voli: risposta da 9 lettere
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