Compagnia che vende voli

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Compagnia che vende voli' è 'Aerolinea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AEROLINEA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Compagnia che vende voli
  • Risposta: AEROLINEA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AONA
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Aerolinea? Un'azienda che organizza e vende viaggi in aereo, offrendo diverse destinazioni e servizi a bordo. Questa realtà permette ai passeggeri di spostarsi rapidamente tra città e paesi, rendendo i viaggi più comodi e accessibili a molte persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Compagnia che vende voli: risposta da 9 lettere

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