Il dell Etna antica razza di cani da caccia della Sicilia - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CIRNECO

Il Cirneco dell'Etna è un'antica razza di cani da caccia originaria della Sicilia, particolarmente associata all'area dell'Etna. Questa razza ha una storia millenaria e si crede che discenda da cani da caccia egizi portati in Sicilia nell'antichità. Il Cirneco è noto per la sua struttura elegante, la sua agilità e la sua capacità di adattarsi ai terreni difficili e rocciosi. È un cane di taglia media con un mantello corto e di solito di colore sabbia o fulvo chiaro. Il Cirneco dell'Etna è un abile cacciatore, specializzato nella caccia ai conigli e ad altre piccole prede. Dotato di un olfatto acuto e una grande resistenza, è in grado di seguire le tracce con destrezza e agilità. Oggi, il Cirneco dell'Etna è apprezzato come compagno fedele e intelligente, oltre che come un pezzo vivo di patrimonio culturale della Sicilia.

