La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Famoso teatro di Parma' è 'Farnese'.

FARNESE

Curiosità e Significato di "Farnese"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Farnese

Perché la soluzione è Farnese? Il Teatro Farnese di Parma è un gioiello dell'architettura teatrale italiana, costruito nel XVII secolo. Conosciuto per la sua straordinaria acustica e la scenografia barocca, rappresenta un importante esempio di come il teatro possa fondere arte e spettacolo in un’unica esperienza. Oggi, oltre a ospitare spettacoli, è anche un luogo di grande rilevanza storica e culturale, ammirato da turisti e appassionati di teatro.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Il palazzo romano con l ambasciata di Francia
Il famoso Ercole di Lisippo
La principessa di Parma e Piacenza che divenne regina di Spagna
Un famoso teatro di Torino
La località ligure con questo famoso teatro
Un famoso teatro di Sanremo

Come si scrive la soluzione Farnese

Stai cercando la risposta alla definizione "Famoso teatro di Parma"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

S Savona

E Empoli

