Base spaziale USA: Canaveral

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Base spaziale USA: Canaveral' è 'Cape'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A P E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Base spaziale USA: Canaveral

Base spaziale USA: Canaveral Risposta: CAPE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C P E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Cape? Cape Canaveral è una base spaziale degli Stati Uniti situata sulla costa della Florida. È famosa per i lanci di satelliti e missioni spaziali, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti. Da qui partono molte delle avventure spaziali che hanno segnato la storia dell’esplorazione umana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Base spaziale USA: Canaveral: risposta da 4 lettere

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