Base spaziale USA: Canaveral
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Base spaziale USA: Canaveral' è 'Cape'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Base spaziale USA: Canaveral
- Risposta: CAPE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CPE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Cape? Cape Canaveral è una base spaziale degli Stati Uniti situata sulla costa della Florida. È famosa per i lanci di satelliti e missioni spaziali, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti. Da qui partono molte delle avventure spaziali che hanno segnato la storia dell’esplorazione umana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Base spaziale USA: Canaveral: risposta da 4 lettere
Se la definizione "Base spaziale USA: Canaveral" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cape. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.