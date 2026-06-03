Base spaziale USA: Canaveral

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Base spaziale USA: Canaveral' è 'Cape'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAPE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Base spaziale USA: Canaveral
  • Risposta: CAPE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CPE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Cape? Cape Canaveral è una base spaziale degli Stati Uniti situata sulla costa della Florida. È famosa per i lanci di satelliti e missioni spaziali, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti. Da qui partono molte delle avventure spaziali che hanno segnato la storia dell’esplorazione umana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Base spaziale USA: Canaveral: risposta da 4 lettere

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