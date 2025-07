Cape base spaziale USA nei cruciverba: la soluzione è Canaveral

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Cape base spaziale USA' è 'Canaveral'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANAVERAL

Curiosità e Significato di Canaveral

La soluzione Canaveral di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Canaveral per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Canaveral? Canaveral è una località della Florida, famosa per il suo centro spaziale della NASA, da cui partono le missioni nello spazio. Il termine richiama l'importanza dell'area come punto di lancio delle navicelle e simbolo delle avventure umane oltre l'atmosfera. Un nome che rappresenta innovazione, esplorazione e sogni di conquista spaziale.

Come si scrive la soluzione Canaveral

Non riesci a risolvere la definizione "Cape base spaziale USA"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

N Napoli

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

A Ancona

L Livorno

