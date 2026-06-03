Attaccata al proprio dovere

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Attaccata al proprio dovere' è 'Ligia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LIGIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Attaccata al proprio dovere
  • Risposta: LIGIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    LGA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Ligia? LIGIA è una persona che si dedica con impegno e responsabilità a ciò che deve fare. La sua presenza è costante e il suo atteggiamento riflette un senso di impegno e rispetto verso le proprie responsabilità quotidiane. Sempre pronta, affronta ogni compito con serietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Attaccata al proprio dovere: risposta da 5 lettere

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