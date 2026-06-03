Attaccata al proprio dovere

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Attaccata al proprio dovere' è 'Ligia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L I G I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Attaccata al proprio dovere

Attaccata al proprio dovere Risposta: LIGIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: L G A

Inizia con: L

L Finisce con: A

Perchè la soluzione è Ligia? LIGIA è una persona che si dedica con impegno e responsabilità a ciò che deve fare. La sua presenza è costante e il suo atteggiamento riflette un senso di impegno e rispetto verso le proprie responsabilità quotidiane. Sempre pronta, affronta ogni compito con serietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Attaccata al proprio dovere: risposta da 5 lettere

La definizione "Attaccata al proprio dovere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ligia. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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