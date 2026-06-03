Attaccata al proprio dovere
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Attaccata al proprio dovere' è 'Ligia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Attaccata al proprio dovere
- Risposta: LIGIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: LGA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Ligia? LIGIA è una persona che si dedica con impegno e responsabilità a ciò che deve fare. La sua presenza è costante e il suo atteggiamento riflette un senso di impegno e rispetto verso le proprie responsabilità quotidiane. Sempre pronta, affronta ogni compito con serietà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Attaccata al proprio dovere: risposta da 5 lettere
La definizione "Attaccata al proprio dovere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ligia. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.