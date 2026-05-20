Si batte per la libertà del proprio Paese

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Si batte per la libertà del proprio Paese' è 'Indipendentista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIPENDENTISTA

La risposta Indipendentista è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Indipendentista? Un indipendentista è una persona che si impegna attivamente per ottenere l'indipendenza del proprio Paese, desiderando che esso sia libero da dominazioni straniere o influenze esterne. Questa figura si distingue per la volontà di promuovere la sovranità nazionale e difendere le proprie tradizioni, cultura e diritti. La sua azione si esprime attraverso manifestazioni, campagne e attività politiche che mirano a rafforzare l'autonomia e l'autodeterminazione. La lotta di un indipendentista nasce dalla convinzione che la libertà sia un valore fondamentale da preservare.

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Si batte per la libertà del proprio Paese nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Indipendentista

La definizione "Si batte per la libertà del proprio Paese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Indipendentista'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si batte per la libertà del proprio Paese

Si batte per la libertà del proprio Paese Risposta: INDIPENDENTISTA

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 15

15 Schema utile: I______________

I______________ Inizia con: I

I Finisce con: A

Le 15 lettere della soluzione

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino I Imola S Savona T Torino A Ancona

La soluzione 'Indipendentista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si batte per la libertà del proprio Paese". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.