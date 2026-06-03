Adiacente limitrofo
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Adiacente limitrofo' è 'Confinante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Adiacente limitrofo
- Risposta: CONFINANTE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CFNE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Confinante? Due case sono considerate adiacenti quando condividono una parete o un confine. Questo significa che sono vicine e toccano tra loro, creando un limite comune. Spesso si parla di edifici confinanti per descrivere strutture vicine che si trovano in prossimità o in contatto diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Adiacente limitrofo: risposta da 10 lettere
La definizione "Adiacente limitrofo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Confinante. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.