Adiacente limitrofo

Home / Soluzioni Cruciverba / Adiacente limitrofo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Adiacente limitrofo' è 'Confinante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O N F I N A N T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Adiacente limitrofo

Adiacente limitrofo Risposta: CONFINANTE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C F N E

Inizia con: C

C Finisce con: E

Perchè la soluzione è Confinante? Due case sono considerate adiacenti quando condividono una parete o un confine. Questo significa che sono vicine e toccano tra loro, creando un limite comune. Spesso si parla di edifici confinanti per descrivere strutture vicine che si trovano in prossimità o in contatto diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Confinante' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Adiacente limitrofo: risposta da 10 lettere

La definizione "Adiacente limitrofo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Confinante. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'adiacente'