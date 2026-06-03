Adiacente limitrofo

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Adiacente limitrofo' è 'Confinante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CONFINANTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Adiacente limitrofo
  • Risposta: CONFINANTE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CFNE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Confinante? Due case sono considerate adiacenti quando condividono una parete o un confine. Questo significa che sono vicine e toccano tra loro, creando un limite comune. Spesso si parla di edifici confinanti per descrivere strutture vicine che si trovano in prossimità o in contatto diretto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Adiacente limitrofo: risposta da 10 lettere

La definizione "Adiacente limitrofo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Confinante. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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