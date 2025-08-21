Limitrofo confinante

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Limitrofo confinante' è 'Adiacente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADIACENTE

Perché la soluzione è Adiacente? La parola adiacente descrive una condizione di prossimità tra due elementi che si trovano immediatamente vicini o confinanti. In un contesto spaziale, questa voce indica due cose che condividono un confine o un lato, come due stanze attigue o due terreni confinanti. La relazione di adiacenza implica una vicinanza diretta e senza interposizioni, rendendo possibile un collegamento immediato tra gli oggetti o le aree interessate. La loro posizione suggerisce una connessione stretta e naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Limitrofo confinante". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Limitrofo confinante nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Adiacente

Quando la definizione "Limitrofo confinante" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Limitrofo confinante" conferma che la soluzione 'Adiacente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Adiacente

A Ancona D Domodossola I Imola A Ancona C Como E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Limitrofo confinante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adiacente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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