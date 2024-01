La definizione e la soluzione di: Un mare adiacente al Nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La 12ª Brigata d'assalto "Azov" (in ucraino «», Šturmova bryhada «Azov», unità militare 3057), più nota con le precedenti denominazioni Reggimento Azov e Battaglione Azov, è un'unità militare ucraina con compiti militari e di polizia.

Fondato come battaglione di volontari dal militare e politico suprematista bianco Andrj Blec'kyj, che ne fu primo comandante, come gruppo paramilitare di orientamento neonazista nel febbraio 2014, durante le prime fasi della guerra del Donbass, in risposta ai guerriglieri secessionisti filo-russi e agli omini verdi (truppe della Federazione Russa prive di distintivi). Fu inquadrato nella Guardia nazionale dell'Ucraina l'11 novembre 2014.

L'unità militare fa uso di una simbologia usata anche dalla Germania nazista, come il Wolfsangel (nello scudetto dell'unità), un simbolo che rappresenta un gancio delle cacce al lupo medievali. È stata inoltre accusata di aver compiuto crimini di guerra e torture tra il 2014 e il febbraio 2015, tra gli altri, dall'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani, da Human Rights Watch e in un rapporto presentato nel 2016 all'OSCE da Foundation for the Study of Democracy, ONG controllata dal governo russo. Nel 2018, l'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani ne ha denunciato il carattere «omofobo, sessista, razzista», considerando, tra le altre cose, l'organizzazione di «campi di addestramento per bambini in cui si inocula il culto della violenza e dell’odio anti-russo».

Nel corso dell'invasione russa dell'Ucraina del 2022, alcuni reparti hanno preso parte alla violenta e prolungata battaglia di Mariupol; dopo aver difeso strenuamente l'area urbana della città, i superstiti del reggimento si sono asserragliati nell'area dell'acciaieria Azovstal', dove infine hanno cessato la resistenza il 16-20 maggio 2022, dopo l'ordine di resa dato dal governo ucraino, e sono stati fatti prigionieri di guerra dalle truppe russe e dalle milizie filo-russe dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Doneck.

Nel febbraio 2023 è stata annunciata la conversione del reparto in brigata d'assalto.

